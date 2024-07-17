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Модрич высказался после продления контракта с «Реалом»

17 Июля 2024 • 18:07 Комментировать

В среду было объявлено о продлении контракта Луки Модрича с «Реалом». 38-летний хорват поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано ещё на один сезон – до середины 2025 года.

Вскоре после объявления о пролонгации трудового договора Модрич сделал публикацию в социальных сетях.

«Мой дом. Мой клуб. Рад продолжать играть за лучший клуб мира» - написал Модрич.

Всего за двенадцать сезонов в «Реале» Лука Модрич провёл в различных соревнованиях 534 официальных матча, в которых забил 39 голов и отдал 86 голевых передач на партнёров. Будучи игроком «Реала» Модрич выиграл 26 титулов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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