Модрич высказался после продления контракта с «Реалом»

В среду было объявлено о продлении контракта Луки Модрича с «Реалом». 38-летний хорват поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано ещё на один сезон – до середины 2025 года.

Вскоре после объявления о пролонгации трудового договора Модрич сделал публикацию в социальных сетях.

«Мой дом. Мой клуб. Рад продолжать играть за лучший клуб мира» - написал Модрич.

Всего за двенадцать сезонов в «Реале» Лука Модрич провёл в различных соревнованиях 534 официальных матча, в которых забил 39 голов и отдал 86 голевых передач на партнёров. Будучи игроком «Реала» Модрич выиграл 26 титулов.