Ямаль сменил номер в «Барселоне»

«Барселона» объявила о решении Ламина Ямаля сменить игровой номер. Теперь молодой вингер будет играть за каталонцев под номером 19.

В прошлом сезоне за первую команду «Барселоны» Ламин Ямаль играл под номером 27.

Недавно Ямаль отпраздновал свой 17-й день рождения. В таком возрасте футболист уже имеет за плечами 51 матч за первую команду «Барселоны». В этих играх футболист записал на свой счёт семь голов и десять результативных передач на партнёров.

Напомним, что Ламин Ямаль стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Представитель «Барселоны» был признан лучшим молодым игроком турнира. Кстати, на Евро-2024 Ямаль играл под номером 19.