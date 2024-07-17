«Реал» объявил о приговоре для человека, оскорблявшего Винисиуса и Рюдигера

«Реал» опубликовал на своём официальном сайте заявление. В нём рассказывается об обвинительном приговоре для человека, который на форуме издания Marca оскорблял футболистов команды - Винисиуса Жуниора и Антонио Рюдигера.
Этот человек действовал через разные аккаунты. Оскорбления в адрес футболистов были разными, в том числе расистского характера.
Суд назначил для человека восемь месяцев тюремного заключения. Кроме того, нарушителю запрещено пользоваться этим форумом в течение двадцати месяцев.
Ранее «Реал» объявлял о продлении контракта с полузащитником Лукой Модричем.
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