«Реал» объявил о продлении контракта с Модричем

Полузащитник Лука Модрич продолжит выступать за «Реал». Мадридский клуб посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с хорватским футболистом. Новое трудовое соглашение 38-летнего Модрича рассчитано до конца сезона 2024/2025.

За «Реал» Модрич выступает с конца лета 2012 года после трансфера из «Тоттенхэма». За двенадцать сезонов Лука выиграл 26 титулов, в частности шесть трофеев Лиги чемпионов. В 2018 году Модрич завоевал «Золотой мяч».

Всего за «Реал» Лука Модрич провёл 534 официальных матча, в которых забил 39 голов и отдал 86 голевых передач на партнёров.