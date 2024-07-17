Тьяго Алькантара недавно объявил о завершении игровой карьеры. Экс-футболит «Барселоны» повесил бутсы на гвоздь довольно рано – в 33 года. Такому решению поспособствовали травмы – в последние годы Тьяго мало играл за «Ливерпуль».

Теперь Тьяго будет набираться опыта в тренерском штабе Ханса-Дитера Флика в «Барселоне». Каталонский клуб объявил о том, что Тьяго будет работать в штабе в ближайшие недели, в том числе во время тура в США. Что будет дальше, пока непонятно.

В качестве футболиста Тьяго провёл за «Барселону» 100 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 20 голевых передач на партнёров.