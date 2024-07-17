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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Алавесе» высказались о трансфере Оздоева

17 Июля 2024 • 14:06 Комментировать

Серхио Фернандес, спортивный директор испанского «Алавеса», высказался о потенциальном подписании российского полузащитника Магомеда Оздоева. Правами на игрока владеет греческий ПАОК.

«Интерес «Алавеса» к Оздоеву? К нам это не имеет никакого отношения! Информация не соответствует действительности», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Оздоев пополнил ряды греческого коллектива летом прошлого года. В минувшем сезоне полузащитник поучаствовал в 50 поединках, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до 2025 года.

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Алавес ПАОК Магомед Оздоев ещё теги
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