В «Алавесе» высказались о трансфере Оздоева

Серхио Фернандес, спортивный директор испанского «Алавеса», высказался о потенциальном подписании российского полузащитника Магомеда Оздоева. Правами на игрока владеет греческий ПАОК.

«Интерес «Алавеса» к Оздоеву? К нам это не имеет никакого отношения! Информация не соответствует действительности», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Оздоев пополнил ряды греческого коллектива летом прошлого года. В минувшем сезоне полузащитник поучаствовал в 50 поединках, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до 2025 года.