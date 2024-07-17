«Реал» принял важное решение по Мбаппе

Килиан Мбаппе стал футболистом «Реала» - во вторник звёздный француз был представлен на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В ходе мероприятия Мбаппе сказал, что будет готов отправиться в предсезонный тур в США, если клуб этого захочет.

Впрочем, как сообщает The Athletic, в «Реале» решили предоставить Мбаппе отдых после выступления за сборную Франции на чемпионате Европы. Килиан начнёт предсезонную подготовку после тура команды в США – 7 августа.

Источник отмечает, что Мбаппе сможет впервые сыграть за «Реал» в официальном матче 14 августа. В этот день «сливочные» сыграют против «Аталанты» в Суперкубке УЕФА.