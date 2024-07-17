Нико Уильямс готов перейти только в один клуб

Атакующий полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс решил, где продолжит карьеру. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Как информирует источник, чемпион Европы хочет перейти только в каталонскую «Барселону». Стороны уже ведут переговоры и договариваются об условиях сделки. Ради продолжения карьеры в каталонском гранде Нико готов пойти на уменьшение заработной платы. Интерес к нему также проявляют «Арсенал» и «Челси», но вингер хочет именно в «Барсу».

Напомним, что Уильямс вместе со сборной Испании стал победителем чемпионата Европы – 2024. В финале с Англией (2:1) он отметился голом.

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