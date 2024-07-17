Эндрик прибыл в «Реал»

Бразильский нападающий Эндрик прибыл в расположение мадридского «Реала» раньше намеченного срока. Ради скорейшего оформления сделки 17-летний футболист сократил свой отпуск.

Ранее стало известно, что «королевский» клуб перенес презентацию новичка с 26 на 27 июля. Мероприятие пройдет на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу». После этого Эндрик отправится с испанской командой в американское турне.

Трудовой договор нападающего со «сливочными» будет рассчитан до середины 2030 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 55 миллионов евро.