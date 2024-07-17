Мбаппе опубликовал заявление после презентации в «Реале»

Килиан Мбаппе, новичок «Реала», выступил с обращением к болельщикам после презентации в мадридском клубе.

Напомним, вчера, 16 июля, «Реал» на своём домашнем стадионе официально представил 25-летнего француза в качестве нового игрока команды.

- Мадридисты, спасибо вам за незабываемый день для меня и моей семьи. У меня море эмоций, моя детская мечта будет исполнена! Спасибо вам за любовь и отношение ко мне на протяжении нескольких лет. Очень горд быть частью большой семьи. Хочу поскорее начать играть за лучший в мире клуб. Вперёд! – написал новичок «сливочных».

Напомним, ранее Мбаппе выступал за «ПСЖ». В прошлом сезоне футболист 48 раз появлялся на поле в футболке парижан, записал в свой актив 44 забитых мяча и 10 ассистов на партнёров.