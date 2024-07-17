Чемпион Европы Симон может не сыграть до октября

Вратарь «Атлетика» и сборной Испании Унай Симон пропустит старт нового сезона из-за повреждения. Как сообщает El Larguero, голкипер перенесет хирургическое вмешательство на травмированном запястье. Симон сможет полностью восстановиться лишь к октябрю.

На чемпионате Европы – 2024 Симон был первым номером испанской сборной. Вратарь принял участие в шести встречах, в которых пропустил четыре мяча. Вместе с национальной командой Унай стал победителем турнира, проходившего на футбольных полях Германии. В финальном поединке Евро «красная фурия» одолела сборную Англии со счетом 2:1.