«Реал» перенёс презентацию Эндрика

Мадридский «Реал» перенес презентацию бразильского нападающего Эндрика на один день, рапортует Onda Cero.

Как стало известно источнику, новичок будет представлен мадридским болельщикам 27 июля, а не 26, как планировалось. Причина переноса не афишируется.

Напомним, что Эндрик заключил с испанский грандом долгосрочный трудовой договор на шесть лет. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. Нападающий является воспитанником клуба «Палмейрас».

Во вторник, 16 июля, «Реал» провел презентацию французского нападающего Килиана Мбаппе. С ним был подписан пятилетний контракт.