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«Реал» перенёс презентацию Эндрика

17 Июля 2024 • 07:24 Комментировать

Мадридский «Реал» перенес презентацию бразильского нападающего Эндрика на один день, рапортует Onda Cero.

Как стало известно источнику, новичок будет представлен мадридским болельщикам 27 июля, а не 26, как планировалось. Причина переноса не афишируется.

Напомним, что Эндрик заключил с испанский грандом долгосрочный трудовой договор на шесть лет. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. Нападающий является воспитанником клуба «Палмейрас».

Во вторник, 16 июля, «Реал» провел презентацию французского нападающего Килиана Мбаппе. С ним был подписан пятилетний контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эндрик
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