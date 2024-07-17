«Барселона» может заработать более трёх миллионов на травмах Араухо и Педри

Каталонская «Барселона» собирается воспользоваться программой защиты клубов от УЕФА, благодаря которой можно получить денежную компенсацию за травмы своих игроков на турнирах сборных. Об этом рапортует газета Marca.

Согласно данным журналистов, «сине-гранатовые» могут получить хорошую компенсацию за Рональда Араухо и Педри. Защитник и полузащитник травмировались на Кубке Америки и чемпионате Европы соответственно. Общая сумма компенсации составит 3,2 миллиона евро.

В минувшем сезоне Ла Лиги «Барселона» финишировала на втором месте. С нового сезона тренировать «сине-гранатовых» будет немец Ханс-Дитер Флик.