Некоторым футболистам «Барселоны» не понравились слова президента клуба Жоана Лапорты о возможном трансфере Нико Уильямса.

Вингер «Атлетика» Бильбао, недавно ставший чемпионом Европы в составе сборной Испании, считается главной трансферной целью каталонского гранда. Лапорта не стал скрывать интерес к Уильямсу, заявив в интервью, что у «Барселоны» есть средства, необходимые для осуществлении сделки.

Как отмечает The Athletic, такое высказывание оценили не все: по данным источников, близких к команде, некоторые игроки «сине-гранатовых» считают, что неуместно говорить о громких трансферах в подобном ключе, когда клуб не может позволить себе регистрацию футболистов из нынешнего состава.