Вальехо принял решение по будущему в «Реале»

Центральный защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо не намерен уходить из клуба.

Прошедший сезон игрок провёл в аренде в «Гранаде», но из-за постоянных травм появился на поле всего три раза. Несмотря на откровенно небольшие шансы пробиться в состав «сливочных», Вальехо принял решение остаться в команде Карло Анчелотти в новой кампании, информирует The Athletic. 27-летний испанец хочет доработать до конца контракт, истекающий летом 2025 года, и клуб не станет его вытеснять.

Хесус Вальехо перебрался в «Реал» в 2015 году, но с тех пор провёл только 31 матч за первую команду мадридского гранда. Центрбек регулярно отправляется в аренды.