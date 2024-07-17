«Реал» может сделать Мастантуоно самым дорогим игроком в истории аргентинского футбола

Мадридский «Реал» лидирует в гонке за полузащитником Франко Мастантуоно, выступающим за «Ривер Плейт».

Об интересе «сливочных» к 16-летнему футболисту известно уже давно, но договорённость по условия трансфера пока не достигнута. Тем не менее, как сообщает The Athletic, источники из окружения самого Мастантуоно уверены, что тот перейдёт в «Реал» и станет самым дорогим игроком в истории аргентинского футбола.

Франко Мастантуоно провёл 18 матчей за «Ривер Плейт», отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Ранее в прессе появлялись сведения о готовности «Реала» активировать пункт отступных, прописанный в контракте вундеркинда, на сумму более чем в 40 млн евро.