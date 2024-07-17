Беллингем прокомментировал приветственный пост Мбаппе

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поприветствовал новичка команды Килиана Мбаппе.

16 июля француз был представлен в качестве новичка «сливочных» перед 85-тысячной публикой «Сантьяго Бернабеу». Вскоре после презентации 25-летний экс-форвард «ПСЖ» опубликовал в социальных сетях пост, где поделился эмоциями, обращаясь к болельщикам. Публикацию прокомментировал Джуд Беллингем, другой звёздный футболист «королевского клуба»: «Добро пожаловать, приятель», – написал англичанин, добавив к своим словам символы, изображающие смех и рукопожатие.

Килиан Мбаппе может дебютировать за «Реал» в матче Суперкубка УЕФА против «Аталанты», который пройдёт 14 августа.