Мбаппе отказался от операции

Новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе решил, что ему не нужна операция.

Француз сломал нос в матче за первого тура группового этапа Евро-2024 против сборной Австрии, из-за чего впоследствии был вынужден играть с защитной маской. Предполагалось, что после завершения чемпионата Европы форварду может потребоваться операция на носу, однако, по сведениям журналиста Эду Агирре, футболист решил отказаться от хирургического вмешательства.

Презентация Килиана Мбаппе в качестве нового игрока «Реала» состоялась во вторник. 7 августа 25-летний игрок приступит к тренировкам с командой, а спустя неделю может дебютировать в составе «сливочных» в матче Суперкубка УЕФА против «Аталанты».