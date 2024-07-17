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«Реал» потеряет Беллингема на два-три месяца

17 Июля 2024 • 03:12 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему предстоит операция.

Англичанин повредил плечо ещё по ходу прошедшей кампании, но отказался от операции, чтобы не пропускать важные матчи клуба и сборной Англии. По обновлённым сведениям The Athletic, в «Реале» понимают, что рано или поздно хавбеку всё-таки потребуется хирургическое вмешательство. Период реабилитации займёт от двух до трёх месяцев.

Джуд Беллингем отметился 23 голами и 13 результативными передачами, проведя 42 матча в своём дебютном сезоне в составе «сливочных». На Евро-2024 игрок вышел в старте во всех семи поединках сборной Англии, записав себе в актив два забитых мяча и один ассист.

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