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«Барселона» видит в Нико Уильямсе своего Мбаппе

17 Июля 2024 • 02:07 Комментировать
Атлетик Б
...
Хетафе
15.08 20:00

Трансфер Нико Уильямса может стать ответом «Барселоны» на подписание мадридским «Реалом» Килиана Мбаппе.

Во вторник звёздный француз был официально представлен в качестве новичка «сливочных» на переполненном «Сантьяго Бернабеу». «Барселона» же тем временем продолжает работу над приобретением Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао. Как сообщает The Athletic, в каталонском клубе считают 22-летнего вингера сборной Испании своим ответом на переход Мбаппе в «Реал». 

Окружение Уильямса по-прежнему полагает, что игрок проведёт в «Атлетике» ещё один сезон. Ситуация может измениться, однако финансовые трудности «Барселоны» значительно снижают вероятность трансфера этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Атлетик Бильбао Килиан Мбаппе Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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