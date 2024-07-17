«Барселона» видит в Нико Уильямсе своего Мбаппе

Трансфер Нико Уильямса может стать ответом «Барселоны» на подписание мадридским «Реалом» Килиана Мбаппе.

Во вторник звёздный француз был официально представлен в качестве новичка «сливочных» на переполненном «Сантьяго Бернабеу». «Барселона» же тем временем продолжает работу над приобретением Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао. Как сообщает The Athletic, в каталонском клубе считают 22-летнего вингера сборной Испании своим ответом на переход Мбаппе в «Реал».

Окружение Уильямса по-прежнему полагает, что игрок проведёт в «Атлетике» ещё один сезон. Ситуация может измениться, однако финансовые трудности «Барселоны» значительно снижают вероятность трансфера этим летом.