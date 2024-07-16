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Стало известно, сколько «Реал» предложил за Йоро слухи

16 Июля 2024 • 22:53 Комментировать
Реймс
...
Лилль
18.08 20:00

Мадридский «Реал» продолжает попытки договориться с «Лиллем» по трансферу центрального защитника Лени Йоро.

На 18-летнего игрока также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», но сам француз надеется перебраться в «королевский клуб». По сообщениям журналиста Фабриса Хокинса, «Реал» предложил за Йоро 20 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов – «Лилль» ответил отказом. Переговоры продолжаются. 

По слухам, «Манчестер Юнайтед» предложил за восходящую звезду французского футбола гораздо больше – около 50 млн евро. Во столько же оценивает центрбека и портал Transfermarkt.

Контракт Лени Йоро с «Лиллем» истекает следующим летом.

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