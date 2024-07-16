Мадридский «Реал» продолжает попытки договориться с «Лиллем» по трансферу центрального защитника Лени Йоро.

На 18-летнего игрока также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», но сам француз надеется перебраться в «королевский клуб». По сообщениям журналиста Фабриса Хокинса, «Реал» предложил за Йоро 20 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов – «Лилль» ответил отказом. Переговоры продолжаются.

По слухам, «Манчестер Юнайтед» предложил за восходящую звезду французского футбола гораздо больше – около 50 млн евро. Во столько же оценивает центрбека и портал Transfermarkt.

Контракт Лени Йоро с «Лиллем» истекает следующим летом.