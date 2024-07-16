Мбаппе: «Я буду играть там, где скажет тренер»

Новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о том, на какой позиции предпочитает играть.

— Я буду выходить там, где скажет тренер. В прошлом клубе я играл на всех позициях в атаке, то же самое было и в «Монако». Сейчас главное набрать отличную форму, — заявил Мбаппе журналистам.

Напомним, 16 июля «Реал» официально представил Мбаппе. Французский нападающий подписал трудовой договор со «сливочными» до лета 2029 года.

Первый официальный матч в новом сезоне «Реал» проведет 14 августа. Соперником команды Карло Анчелотти в игре за Суперкубок УЕФА станет итальянская «Аталанта».