Анчелотти обратился к Мбаппе после трансфера в «Реал»

Во вторник на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась торжественная презентация нападающего Килиана Мбаппе. По этому случаю публикацию в социальных сетях сделал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«Добро пожаловать в лучший клуб мира. Добро пожаловать домой, Килиан. Да здравствует Мадрид!» - написал Анчелотти.

Килиан Мбаппе заключил с «Реалом» контракт на пять сезонов – до середины 2029 года. За «сливочных» французский форвард будет играть под номером 9.

Первый официальный матч сезона 2024/2025 «Реал» проведёт в среду, 14 августа, - против итальянской «Аталанты» в Суперкубке УЕФА.