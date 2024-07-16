Тренер «Барселоны» одобрил трансфер игрока сборной Испании

«Барселона» ведёт работу по усилению состава команды. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Алекса Пинтанеля, главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик дал зелёный свет на подписание полузащитника Микеля Мерино из «Реал Сосьедада».

В стане «сине-гранатовых» считают, что смогут провернуть летний трансфер Мерино примерно за 20 миллионов евро.

Отметим, что действующий контракт 28-летнего Мерино с «Реал Сосьедадом» рассчитан ещё на один сезон. Ранее появлялась информация о том, что лондонский «Арсенал» предлагает испанскому хавбеку «контракт всей жизни».