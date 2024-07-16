Президент «Реала» Перес обратился к Мбаппе

Во вторник на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоялась презентация Килиана Мбаппе в качестве нового футболиста «Реала». В ходе торжественного мероприятия к звёздному новичку «сливочных» обратился президент мадридского клуба Флорентино Перес.

«Спасибо, Килиан. Спасибо за то, что ты приложил огромные усилия для попадания в клуб своей мечты. Спасибо, что никогда не отказывался от своей любви к этому клубу», - сказал Перес.

Как известно, контракт Килиана Мбаппе с «Реалом» рассчитан на пять лет – до середины 2029 года. В мадридском клубе звёздный нападающий получил футболку с номером 9.