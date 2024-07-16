Мбаппе рассказал, что получал предложения от других клубов

Во вторник нападающий Килиан Мбаппе был представлен в качестве футболиста «Реала». Торжественную церемонию на стадионе «Сантьяго Бернабеу» посетило приблизительно 80 тысяч человек. В ходе мероприятия 25-летний Мбаппе сообщил, что у него были предложения от других клубов.

«Я получал предложения от других клубов, но всегда отказывался. Единственным моим вариантом был «Реал», - сказал Мбаппе.

Как известно, Килиан Мбаппе заключил с «Реалом» контракт, рассчитанный на пять ближайших сезонов – до середины 2029 года. За мадридскую команду французский форвард будет выступать под номером 9.