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Мбаппе: Для меня большая честь играть с Модричем

16 Июля 2024 • 17:19 Комментировать

Новичок «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, хотел бы он выступать под десятым номером.

Напомним, в составе «сливочных» 25-летний француз будет играть в футболке с «девяткой» на спине.

— Я никогда не говорил, что хочу десятый номер. Он принадлежит Луке Модричу. Для меня большая честь играть с ним, он чемпион и обладатель «Золотого мяча», — заявил Мбаппе журналистам.

Стоит сказать, что текущим летом Мбаппе покинул «ПСЖ» свободным агентом и перебрался в «Реал». С испанским грандом форвард заключил трудовой договор на пять лет.

Первый официальный матч в новом сезоне «Реал» проведет 14 августа. В этот день команда Карло Анчелотти разыграет с «Аталантой» Суперкубок УЕФА.

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Реал Мадрид Лука Модрич Килиан Мбаппе ещё теги
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