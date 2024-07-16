Мбаппе: Для меня большая честь играть с Модричем

Новичок «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, хотел бы он выступать под десятым номером.

Напомним, в составе «сливочных» 25-летний француз будет играть в футболке с «девяткой» на спине.

— Я никогда не говорил, что хочу десятый номер. Он принадлежит Луке Модричу. Для меня большая честь играть с ним, он чемпион и обладатель «Золотого мяча», — заявил Мбаппе журналистам.

Стоит сказать, что текущим летом Мбаппе покинул «ПСЖ» свободным агентом и перебрался в «Реал». С испанским грандом форвард заключил трудовой договор на пять лет.

Первый официальный матч в новом сезоне «Реал» проведет 14 августа. В этот день команда Карло Анчелотти разыграет с «Аталантой» Суперкубок УЕФА.