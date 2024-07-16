Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе встретился с главным тренером команды Карло Анчелотти. Соответствующее фото показала пресс-служба клуба.

Как известно, во вторник Мбаппе был представлен как футболист «Реала». В мадридском клубе звёздный французский форвард выбрал номер 9. Ещё в начале июня «сливочные» объявили о подписании с Килианом трудового соглашения сроком на пять лет. Футболист перебрался в «Реал» в статусе свободного агента.

Дебютировать за «Реал» на официальном уровне Килиан Мбаппе может 14 августа. В этот день команда Карло Анчелотти будет играть против итальянской «Аталанты» в Суперкубке УЕФА.