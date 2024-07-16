Мбаппе: Я мечтал быть похожим на Роналду

Новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о бывшем игроке команды Криштиану Роналду. В настоящий момент 39-летний португалец выступает за саудовский «Аль-Наср».

— Когда я был ребенком, я хотел быть похожим на Криштиану. Это была моя мечта, — сказал Мбаппе журналистам.

Напомним, Роналду выступал за «сливочных» с 2009 по 2018 год. После чего футболист выступал за итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед».

Сегодня, 16 июля, Мбаппе официально был представлен в качестве игрока «Реала». Французский нападающий подписал трудовой договор с мадридским клубом на пять лет.