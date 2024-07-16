Мбаппе: «Я начал учить испанский язык в средней школе, потому что знал, что хочу играть за «Реал»

Нападающий Килиан Мбаппе во вторник был представлен в качестве футболиста «Реала». По словам звёздного 25-летнего форварда, он ещё в средней школе начал изучать испанский язык.

«Я начал учить испанский язык в средней школе, потому что знал, что хочу играть за «Реал Мадрид». Я знал, что это мне поможет», - сказал Мбаппе в ходе своей презентации.

Килиан Мбаппе будет выступать за «Реал» под номером 9. Звёздный форвард заключил с мадридским клубом контракт, который рассчитан на пять лет. О подписании соглашения было объявлено ещё в начале лета.

Первый официальный матч нового сезона «Реал» проведёт 14 августа – против «Аталанты» в Суперкубке УЕФА.