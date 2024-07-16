Мбаппе: «Я смотрел все игры «Реала»

Новичок «Реала» Килиан Мбаппе признался, что пристально следил за командой ещё до прихода в неё.

— Я смотрел все игры «Реала». Теперь мне нужно увидеть все вживую и адаптироваться к игрокам. Конечно, я всех их знаю, но есть вещи, которые нельзя увидеть по телевизору, — сказал Мбаппе журналистам.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Реал» стал чемпионом Испании, завоевал Суперкубок страны и стал победителем Лиги чемпионов.

В первом туре нового сезона испанской Ла Лиги подопечные Карло Анчелотти встретятся на выезде с «Мальоркой». Игра между командами состоится 18 августа, начало — в 22:30 по мск.