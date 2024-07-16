Мбаппе: «Я хочу того же, что и «Реал» — выигрывать титулы»

Новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от своего выступления за клуб.

«Я хочу того же, что и «Реал» — выигрывать титулы. «Реал» всегда побеждал, так было до моего прихода и будет после меня. Чего я хочу, так это того, чтобы «Реал» выигрывал титулы вместе со мной», — заявил Мбаппе на пресс-конференции.

Свой первый титул в мадридском «Реале» Мбаппе может завоевать уже в дебютном матче. 14 августа подопечные Карло Анчелотти встретятся с «Аталантой» в рамках Суперкубка УЕФА. Стартовый свисток главного арбитра матча должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.