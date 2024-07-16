Мбаппе оценил переход Эндрика в «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился комментарием о предстоящем переходе бразильского форварда «Палмейраса» Эндрика в стан «сливочных».

— Если «Реал» подписывает тебя, это означает, что ты талантлив. Эндрик будет важным игроком для нас, я абсолютно уверен в этом, — сказал Мбаппе журналистам.

17-летний Эндрик присоединится к «Реалу» в день своего совершеннолетия, 21 июля. Покупка молодого бразильца обошлась «сливочным» в 47,5 миллионов евро.

В 2024 году Эндрик появился на поле в 22 матчах с учетом всех турниров, забил четыре гола и записал в свой актив два результативных паса.