Мбаппе повторил рекорд Роналду на презентации в «Реале»

Килиан Мбаппе во вторник был представлен как новичок «Реала». Стадион «Сантьяго Бернабеу» был заполнен – мероприятие посетило около 80 тысяч человек.

Тем временем Madrid Extra составила рейтинг футболистов, чьи презентации собрали максимальное количество людей. Первое место делят Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду с показателем в 80 тысяч человек.

Топ-3 замыкает Диего Марадона – на его презентацию в «Наполи» в своё время пришло примерно 65 тысяч человек.

Пятёрку замыкают Карим Бензема и Неймар с показателем в 60 тысяч зрителей. Речь идёт о презентациях француза и бразильца в Саудовской Аравии.