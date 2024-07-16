Мбаппе: «Это исторический день»

Французский нападающий Килиан Мбаппе поделился комментарием после окончания своей презентации в качестве нового игрока мадридского «Реала».

— Для меня большая честь быть игроком «Реала». Это исторический день, — заявил Мбаппе журналистам.

Сегодня, 16 июля, состоялась официальная презентация Мбаппе в «Реале», на которой собралось более 80 тысяч болельщиков.

Напомним, в начале июня «Реал» объявил о заключении трудового договора с 25-летним Мбаппе до 2029 года.

Дебют Мбаппе в «Реале» может состояться 14 августа. В этот день состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором подопечные Карло Анчелотти встретятся с «Аталантой».