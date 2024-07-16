Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе поцеловал эмблему «Реала»

16 Июля 2024 • 15:33 Комментировать

Нападающий Килиан Мбаппе реализовал мечту и перешёл в «Реал». Во вторник 25-летний француз был представлен в качестве новичка мадридской команды. Стоит отметить, что в ходе торжественной презентации на стадионе «Сантьяго Бернабеу» Мбаппе несколько раз поцеловал эмблему «Реала».

Дебютировать за «Реал» на официальном уровне Килиан Мбаппе может в среду, 14 августа. В этот день мадридская команда будет играть против «Аталанты» в матче за Суперкубок УЕФА.

Напомним, что Килиан Мбаппе перебрался в «Реал» из «ПСЖ» в статусе свободного агента. Контракт форварда с грандом чемпионата Франции истёк в последний день июня.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Отец Ямаля назвал точный счёт финала Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Мората рассказал, как в сборной Испании относятся к Ямалю Руни назвал игрока, который забьёт победный гол в финале Евро-2024 Стало известно, сколько заработает Испания за победу на Евро-2024 Испания сыграет с Аргентиной в Финалиссиме Король Великобритании сделал заявление после поражения Англии в финале Евро-2024 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Ямаль получил награду после финала Евро-2024 «Арсенал» предлагает «контракт всей жизни» игроку сборной Испании
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024
Спортивные новости
Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Июля
15:33 · Испания. Ла Лига
Мбаппе поцеловал эмблему «Реала»
14:45 · Испания. Ла Лига
Мбаппе крикнул «Хала Мадрид!»
14:34 · Испания. Ла Лига
«Реал» показал давнее фото Зидана с Мбаппе фото
14:24 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: «Я хочу стать частью истории «Реала»
14:14 · Испания. Ла Лига
Головин — о матче с «Барселоной»: «Это очень серьёзный уровень, такая команда стоит особняком»
13:59 · Испания. Ла Лига
Зидан приехал в расположение «Реала»
12:38 · Испания. Ла Лига
Из «Барселоны» решил уйти звёздный полузащитник 1
12:24 · Испания. Ла Лига
Мбаппе впервые зашёл в раздевалку «Реала»
11:31 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» решил, за сколько продаст Вендела - игрок нужен «Барселоне»
10:34 · Англия. Премьер-лига
В Испании ждут два трансфера «Барселоны»
10:26 · Испания. Ла Лига
Мбаппе ответил на вопрос о переходе в «Реал» 1
09:43 · Россия. Премьер-лига
Ларин: «Пик переговоров «Алавеса» по Баринову был три недели назад»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Альварес решил, в какой клуб уйдёт из «Манчестер Сити» 1
09:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет купить защитника - названо имя
07:42 · Испания. Ла Лига
Вратарь «Реала» Лунин решил, где хочет играть 1
06:51 · Англия. Премьер-лига
Костич интересен представителям АПЛ и Ла Лиги
06:29 · Италия. Серия А
В «Атлетико» подтвердили скорый уход Мораты
06:19 · Англия. Премьер-лига
Назван главный претендент на Галлахера из «Челси» 1 слухи
05:54 · Англия. Премьер-лига
Йоро не хочет в «Манчестер Юнайтед» – его интересуют только два клуба
05:22 · Чемпионат Европы 2024
Неймар кратко прокомментировал пост Ямаля после победы на Евро
04:40 · Чемпионат Европы 2024
Мората поблагодарил Гави за победу на Евро 1
03:45 · Чемпионат Европы 2024
Мората: «Где Мусиала? Карвахаль – лучший правый защитник мира»
02:25 · Испания. Ла Лига
Стало известно, какая посещаемость ожидается на презентации Мбаппе в «Реале»
01:25 · Чемпионат Европы 2024
Мората – о Ямале: «Его учителя не могут поверить во всё это»
01:13 · Англия. Премьер-лига
Гранд Ла Лиги начал переговоры с «Манчестер Сити» по Хулиану Альваресу
Все новости
Рекомендуем