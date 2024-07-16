Мбаппе поцеловал эмблему «Реала»

Нападающий Килиан Мбаппе реализовал мечту и перешёл в «Реал». Во вторник 25-летний француз был представлен в качестве новичка мадридской команды. Стоит отметить, что в ходе торжественной презентации на стадионе «Сантьяго Бернабеу» Мбаппе несколько раз поцеловал эмблему «Реала».

Дебютировать за «Реал» на официальном уровне Килиан Мбаппе может в среду, 14 августа. В этот день мадридская команда будет играть против «Аталанты» в матче за Суперкубок УЕФА.

Напомним, что Килиан Мбаппе перебрался в «Реал» из «ПСЖ» в статусе свободного агента. Контракт форварда с грандом чемпионата Франции истёк в последний день июня.