Мбаппе крикнул «Хала Мадрид!»

Во вторник Килиан Мбаппе был представлен в качестве футболиста команды. Презентацию звёздного форварда на стадионе «Сантьяго Бернабеу» посетило около 80 тысяч фанатов – стадион был заполнен под завязку.

Стоит отметить, что в ходе презентации Мбаппе выкрикнул известную фразу «Хала Мадрид!», что вызвало фурор на трибунах. Эту фразу можно перевести как «Да здравствует Мадрид».

В ближайшее время Килиан Мбаппе будет отдыхать, ведь летом форвард выступил за сборную Франции на чемпионате Европы. Ранее в прессе писали о том, что предсезонную подготовку Мбаппе начнёт в районе 8 августа.