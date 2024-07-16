Во вторник «Реал» представил нападающего Килиана Мбаппе как новичка команды. В ходе трансляции мероприятия мадридский клуб показал давнее фото, на котором совсем юный Мбаппе находится рядом с Зинедином Зиданом.

Стоит напомнить, что Зидан посетил презентацию Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу», о чём мы уже сообщали.

Как известно, Килиан Мбаппе заключил с «Реалом» трудовое соглашение сроком на пять лет. В мадридский клуб француз перебрался в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «ПСЖ».

Напомним, что за «Реал» Мбаппе будет выступить под номером 9.