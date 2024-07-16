Мбаппе: «Я хочу стать частью истории «Реала»

Новый нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о переходе в стан «сливочных».
— Это самый большой клуб в мире. Я хочу побеждать, я хочу стать частью истории этого клуба. Да здравствует «Реал» Мадрид! — передает слова Мбаппе известный журналист Фабрицио Романо.
Сегодня, 16 июля, прошла презентация 25-летнего француза в качестве нового футболиста «Реала». Мбаппе подписал трудовой договор со «сливочными» до лета 2029 года.
Напомним, с 2017 по 2024 год нападающий выступал за «ПСЖ». Однако текущим летом форвард принял решение покинуть французский гранд свободным агентом.
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