Мбаппе: «Я хочу стать частью истории «Реала»

Новый нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о переходе в стан «сливочных».

— Это самый большой клуб в мире. Я хочу побеждать, я хочу стать частью истории этого клуба. Да здравствует «Реал» Мадрид! — передает слова Мбаппе известный журналист Фабрицио Романо.

Сегодня, 16 июля, прошла презентация 25-летнего француза в качестве нового футболиста «Реала». Мбаппе подписал трудовой договор со «сливочными» до лета 2029 года.

Напомним, с 2017 по 2024 год нападающий выступал за «ПСЖ». Однако текущим летом форвард принял решение покинуть французский гранд свободным агентом.