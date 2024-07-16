Головин — о матче с «Барселоной»: «Это очень серьёзный уровень, такая команда стоит особняком»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от предстоящего матча с «Барселоной».

Ранее стало известно, что «Монако» проведет товарищеский матч с каталонским клубом в августе.

Футболист заявил, что подготовка к новому сезону идет по плану.

«Конечно, «Барса» — это очень серьезный уровень, такая команда стоит особняком, будет интересно сыграть с ней», — приводит слова Головина «Матч ТВ».

При этом хавбек отметил, что основная задача «Монако» — подготовиться к новому сезону.

Товарищеский поединок между «Монако» и «Барселоной» в рамках Кубка Жоана Гампера состоится 12 августа.