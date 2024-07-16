Зидан приехал в расположение «Реала»

Легендарный Зинедин Зидан во вторник приехал в расположение «Реала». Экс-футболист «сливочных» приехал на презентацию звёздного нападающего Килиана Мбаппе. Как известно, о подписании контракта с 25-летним французом мадридский клуб объявил ещё в начале лета.

В ходе презентации Мбаппе Зидан вышел на «Сантьяго Бернабеу» вместе с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Напомним, что «Реал» подписал Килиана Мбаппе как свободного агента. В последний день июня у форварда истёк срок контракта с «ПСЖ». За гранд французской Лиги 1 Мбаппе выступал на протяжении семи лет.