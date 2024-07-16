Нападающий Килиан Мбаппе поставил подпись под контрактом с мадридским «Реалом». Срок трудового соглашения рассчитан на пять лет. Клаузула игрока составляет один миллиард евро. Зарплата француза - 30 миллионов. Ему вручили футболку с девятым номером.

Во вторник, 16 июля, на «Сантьяго Бернабеу» пройдет официальная презентация 25-летнего форварда в качестве игрока «королевского» клуба.

Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента. Предыдущим местом работы футболиста был французский «ПСЖ». Килиан защищал цвета парижского коллектива с 2017 года.

Мбаппе прошёл медосмотр в «Реале» после Евро