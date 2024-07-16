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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе подписал контракт и получил номер в «Реале» официально

16 Июля 2024 • 12:52 Комментировать (1)

Нападающий Килиан Мбаппе поставил подпись под контрактом с мадридским «Реалом». Срок трудового соглашения рассчитан на пять лет. Клаузула игрока составляет один миллиард евро. Зарплата француза - 30 миллионов. Ему вручили футболку с девятым номером.

Во вторник, 16 июля, на «Сантьяго Бернабеу» пройдет официальная презентация 25-летнего форварда в качестве игрока «королевского» клуба.

Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента. Предыдущим местом работы футболиста был французский «ПСЖ». Килиан защищал цвета парижского коллектива с 2017 года.

Мбаппе прошёл медосмотр в «Реале» после Евро

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Евро-Футбол.Ру,
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One Live
16 Июля 2024 в 13:03
Новая интрига! Заиграет ли Мбаппе в Реале!?
Судя по Евро пока нет такой уверенности!
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