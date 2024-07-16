Из «Барселоны» решил уйти звёздный полузащитник

Каталонская «Барселона» может расстаться с немецким полузащитником Илкаем Гюндоганом. Футболист не имеет четкого понимания своей роли в команде и вскоре встретится с главным тренером Хансом-Дитером Фликом, чтобы обсудить свое будущее.

По данным Todofichajes, в настоящий момент полузащитник склоняется к уходу из «Барселоны». У звездного игрока есть варианты трудоустройства в Германии, Италии, Турции и Саудовской Аравии. Контракт Илкая рассчитан до лета 2025 года, его рыночная цена – 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги 33-летний немец провел 35 поединков, забил пять мячей и сделал восемь голевых передач.