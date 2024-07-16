Мбаппе впервые зашёл в раздевалку «Реала»

Звездный новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе посетил раздевалку команды перед своей презентацией на «Сантьяго Бернабеу». 25-летнего французского нападающего представят мадридским болельщикам сегодня, 16 июля.

Напомним, что Мбаппе перешел в мадридский гранд в начале летнего трансферного окна. Игрок присоединился к «королевскому» клубу на правах свободного агента. Его предыдущим местом работы был французский «ПСЖ».

Килиан подписал со «сливочными» долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное на пять лет. Заработная плата форварда составит 30 миллионов евро в год.