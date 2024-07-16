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Мбаппе ответил на вопрос о переходе в «Реал»

16 Июля 2024 • 10:26 Комментировать (1)

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о переходе в «королевский» клуб. Сделка была оформлена в начале июня.

«Сбылась ли моя мечта после перехода в «Реал»? Конечно», - передает слова 25-летнего француза El Chiringuito TV.

Ранее стало известно, что презентация Мбаппе в качестве футболиста «королевского» клуба пройдет сегодня, 16 июля.

Килиан перешел в «Реал» из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. С нападающим был подписан пятилетний трудовой договор. Заработная плата звездного футболист в мадридском гранде составит 30 миллионов евро в год.

Мбаппе прошёл медосмотр в «Реале» после Евро

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
16 Июля 2024 в 10:31
А что за мечта ))гомодрил поганный , если это мечта о Реале , то ты давно мог в нем играть , а истинная твоя мечта это урвать бобла .
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