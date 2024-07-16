Мбаппе ответил на вопрос о переходе в «Реал»

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о переходе в «королевский» клуб. Сделка была оформлена в начале июня.

«Сбылась ли моя мечта после перехода в «Реал»? Конечно», - передает слова 25-летнего француза El Chiringuito TV.

Ранее стало известно, что презентация Мбаппе в качестве футболиста «королевского» клуба пройдет сегодня, 16 июля.

Килиан перешел в «Реал» из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. С нападающим был подписан пятилетний трудовой договор. Заработная плата звездного футболист в мадридском гранде составит 30 миллионов евро в год.

Мбаппе прошёл медосмотр в «Реале» после Евро