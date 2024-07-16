Мбаппе прошёл медосмотр в «Реале» после Евро

Нападающий Килиан Мбаппе прошел медицинский осмотр в мадридском «Реале» после завершения чемпионата Европы – 2024. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

Ранее сообщалось, что официальная презентация 25-летней звезды в качестве игрока «королевского» клуба состоится сегодня, 16 июля. Мероприятие пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который является домашней ареной «сливочных».

О трансфере Мбаппе в мадридский гранд было объявлено в начале прошлого месяца. Французский нападающий заключил с «Реалом» долгосрочный трудовой договор на пять лет. В стан «сливочных» Килиан перешел из «ПСЖ».

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