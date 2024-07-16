«Реал» и «Барселона» нашли новых Роналду и Месси: как сложится судьба Гюлера и Ямаля

Чемпионат Европы – 2024 показал, что в ближайшем будущем нас ждёт новая захватывающая дуэль между Гюлером и Ямалем. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, смогут ли они вернуть интерес к «эль класико» после отъезда из Испании Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Арда Гюлер

19-летний турецкий атакующий полузащитник перебрался в «Реал» летом 2023 года. Покупка Гюлера из «Фенербахче» обошлась «сливочным» в 20 миллионов евро, что для мадридского коллектива является смешной суммой.

Первую часть сезона Гюлер пропустил из-за травмы, а после Карло Анчелотти стал постепенно подпускать футболиста к составу. Ближе к концу сезона, когда «Реал» уже решил практически все свои задачи, Гюлер получил много игрового времени и стал регулярно забивать. Всего на счету хавбека за первый сезон в «Реале» 12 выходов на поле и шесть забитых мячей.

Скорее всего, Гюлер не станет основным игроком «Реала» в новом сезоне, ведь «сливочные» подписали звёздного нападающего Килиана Мбаппе. Однако у турецкого футболиста точно будет игровое время, да и нельзя исключать отъезд Винисиуса в ближайшие пару лет, ведь в СМИ активно обсуждается обеспокоенность бразильца за свою роль в «Реале» после трансфера Мбаппе.

Своей игрой на чемпионате Европы – 2024 Гюлер доказал, что он уже здесь и сейчас готов давать результат, но «Реал» же рассматривает игрока больше на перспективу.

Ламин Ямаль

13 июля Ямалю исполнилось всего 17 лет. Это воспитанник «Барселоны», который в своём возрасте уже является основным игроком «сине-гранатовых» и сборной Испании. Более того, Ямаля можно даже назвать одним из лидеров команд, ведь он внёс огромный вклад в победу испанцев на чемпионате Европы – 2024.

За «Барселону» Ямаль дебютировал в апреле 2023 года, выйдя на замену в конце встречи с «Бетисом». Однако эта игра так и осталась единственной на его счету в сезоне-2022/23, но уже в следующем сезоне он с ходу стал важным игроком команды. На протяжении всей дистанции Ямаль пропустил всего один матч чемпионата Испании, а с учётом всех турниров принял участие в 60 встречах.

Если Гюлер в «Реале» — это на перспективу, то Ямаль уже здесь и сейчас даёт результат. Для «Барселоны» в условиях финансовых трудностей это просто невероятная находка. Руководство клуба ясно дало понять, что Ямаль не продаётся, даже несмотря на то, что его трансфер сразу бы решил все проблемы команды. Этим летом «ПСЖ» предлагал за Ямаля 250 миллионов евро, но получил мгновенный отказ.

«Эль класико»

Первая официальная встреча в новом сезоне между «Реалом» и «Барселоной» состоится 27 октября. К этому времени у Гюлера будет достаточно времени, чтобы попробовать отвоевать себе место в основном составе «сливочных», а вот в появлении Ямаля сомневаться не приходится, если только не случится форс-мажор.

Безусловно, эти игроки могут оживить затухающий интерес к «эль класико», а если кто-то из них в ближайшем будущем выиграет «Золотой мяч», то противостояние станет ещё горячее.

Почему Ямаль может не стать новым Месси

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Дмитрий Миляев