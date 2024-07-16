Вратарь «Реала» Лунин решил, где хочет играть

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не захотел переезжать в Саудовскую Аравию, где интерес к нему проявлял «Аль-Наср». Об этом рапортует Bernabeu Digital.

Украинский голкипер заявил, что хочет продолжить карьеру в Европе. Пока неизвестно, в каком клубе начнет следующий сезон Лунин. «Королевский» клуб хотел бы сохранить Андрея и готов предложить ему новый долгосрочный контракт. Срок действующего соглашения между сторонами истекает летом 2025 года.

В минувшем сезоне Лунин был основным вратарем «сливочных» из-за травмы Тибо Куртуа. Украинец провел 31 встречу и пропустил 32 мяча.