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Стало известно, какая посещаемость ожидается на презентации Мбаппе в «Реале»

16 Июля 2024 • 02:25 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Мадридский «Реал» готовится представить публике своего звёздного новичка – Килиана Мбаппе.

Презентация француза в качестве игрока «сливочных» пройдёт на «Сантьяго Бернабеу» во вторник, 16 июля. По сообщениям Marca, стадион будет полностью заполнен – 85 тысяч зрителей увидят представление воочию.

Напомним, Килиан Мбаппе перебрался в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента. Форвард отказался продлевать с парижанами контракт, истекавший этим летом.

Соглашение Мбаппе с «королевским клубом» рассчитано до середины 2029 года. Капитан сборной Франции будет выступать за команду Карло Анчелотти под девятым номером.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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