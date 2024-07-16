Стало известно, какая посещаемость ожидается на презентации Мбаппе в «Реале»

Мадридский «Реал» готовится представить публике своего звёздного новичка – Килиана Мбаппе.

Презентация француза в качестве игрока «сливочных» пройдёт на «Сантьяго Бернабеу» во вторник, 16 июля. По сообщениям Marca, стадион будет полностью заполнен – 85 тысяч зрителей увидят представление воочию.

Напомним, Килиан Мбаппе перебрался в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента. Форвард отказался продлевать с парижанами контракт, истекавший этим летом.

Соглашение Мбаппе с «королевским клубом» рассчитано до середины 2029 года. Капитан сборной Франции будет выступать за команду Карло Анчелотти под девятым номером.