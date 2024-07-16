Джанлука Симеоне будет выступать в «Райо Махадаонда»

Сын Диего Симеоне, Джанлука, будет выступать в четвёртой по силе лиге испанского футбола - о контракте с ним объявил «Райо Махадаонда». Ранее Джанлука выступал в других испанских командах, таких, как «Херес» и «Ибица».

В прошлом сезоне Джанлука забил девять голов в 31 матче, с учётом кубка и чемпионата Испании. Он - третий сын наставника мадридского «Атлетико». Его чуть более известными братьями являются Джованни Симеоне, родившийся в 1995 году, а также Джулиано Симеоне - он появился на свет в 2002 году.

Напомним, что Диего Симеоне руководит мадридским «Атлетико» с конца 2011 года.